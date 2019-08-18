موقع جدارة | بداية التسجيل في وظائف الدفاع المدني للرجال والنساء 1440 هجريًا على  Jadara3 

أعلن موقع جدارة منذ قليل عن فتح باب التسجيل في وظائف الدفاع المدني للرجال والنساء لسنة 1440 هجريًا، مؤكدًا بأن هناك عدة وظائف إدارية شاغلة، بينها نحو 15 وظيفة للرجال، ونحو 3 وظائف للسيدات فقط، على أن يكون التقديم من خلال موقع جدارة على شبكة الإنترنت، وهذا بالنسبة لكل الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الوظائف الشاغرة والتي تم الإعلان عنها صباح اليوم الأحد الموافق 18 يوليو الجاري عبر موقع جدارة.

وذكرت تقارير إخبارية صباح اليوم، بأن وظائف الدفاع المدني التي تم الإعلان عنها بالنسبة للرجال والنساء تشمل سلم رواتب الموظفين الجديد وذلك من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية جدارة، والتي يمكن الدخول إليها من خلال الضغط على الرابط التالي “من هنا“، ومن ثم البدء في خطوات التسجيل في وظائف الدفاع المدني.

جدارة تعلن تفاصيل وظائف الدفاع المدني للرجال والنساء

أعلن موقع جدارة عن فتح القبول والتسجيل في وظائف الدفاع المدني، وهذا بعدما أعلنت مديرية الدفاع المدني في الساعات الماضية عن كون الوظائف الشاغرة تناسب جميع الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات والتخصصات المختلفة، داعية إياهم القديم في وظائف الدفاع المدني عبر موقع جدارة.

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وذكر مصدر رسمي في مديرية الدفاع المدني، بأن التقديم في الوظائف عبر موقع جدارة سيبدأ من يوم 17 من ذي الحجة، وحتى يوم 20 ذي الحجة، مؤكدًا بأن هناك شروط خاصة لكل وظيفة من وظائف الدفاع المدني التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من صباح اليوم.

شروط وظائف الدفاع المدني عبر موقع جدارة

أشار موقع جدارة بأن التقديم على وظائف الدفاع المدني سيكون خلال المواعيد المذكور، وبالضوابط التي تم تحديدها من قبل مديرية الدفاع المدني، على أن يكون هناك وقت طويل لعمليات الفرز والمفضلة، ومن ثم الإعلان عن نتائج القبول في وظائف الدفاع المدني خلال الفترة القليلة المقبلة،وبحسب ما تم تأكيده من قبل مديرية الدفاع المدني، فإن الوظائف الشاغرة لديها وعبر موقع جدارة الإلكتروني متاحة فقط للمواطنين السعوديين دون غيرهم.

خطوات التقديم في وظائف الدفاع المدني عبر موقع جدارة

تبدأ أولى خطوات التقديم على وظائف الدفاع المدني من خلال موقع جدارة، ولذا يجب الدخول على الصفحة الرئيسية للموقع، ومن ثم الدخول إلى وظائف الدفاع المدني، وبعد ذلك الإطلاع على الشروط الخاصة بالوظائف، وبعدها تسجيل البيانات المطلوبة من قبل الموقع، وبعد ذلك تبدأ مرحلة الفرز والمفضلة من قبل الجهة التي طرحت هذه الوظائف، وبعدها سيتم إعلان نتائج القبول في وظائف الدفاع المدني على موقع جدارة كذلك.