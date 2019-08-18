أول تعليق من أمانة العاصمة على مقطع نقل لحوم الأضاحي لأحد المطابخ.. إجراء عاجل ضد المخالف

قررت أمانة العاصمة توقيع غرامة على أحد المطابخ بحي الشرائع في مكة بسبب مقطع الفيديو الذي انتشر موثقاً لحظة قيام عمالة بإنزال لحوم من شاحنة تابعة لشركة لحوم وطنية إلى المطبخ.

وأضافت الأمانة أنه بعد التحري حول الأمر اتضح قيام صاحب المطبخ بالاتفاق مع إحدى المؤسسات الخيرية للقيام بعملية تقطيع لحوم مناسك الحج إلى أجزاء صغيرة وإعادتها إلى الشاحنة مرة أخرى، مشيرةً إلى أن هذا النشاط يعد مخالفاً.

وكان مقطع فيديو تم تداوله خلال الساعات الأخيرة رصد قيام موظفين بنقل كميات من اللحوم من سيارة إلى داخل مطبخ ، وأحالته الأمانة إلى الجهات المختصة للتحقيق.