تخصيص 8 آلاف كرسي لخدمة كبار السن بالمسجد النبوي

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، أنّها خصَّصت ثمانية آلاف كرسي لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في موسم الحج هذا العام، ضمن الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوكالة لضيوف الرحمن، قاصدي المسجد النبوي في قسمي الرجال والنساء.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، عن الوكالة قولها، إنّ الخدمات المخصصة لفئات المعاقين وكبار السن، شملت ترجمة الخطب والدروس الشرعية بلغة الإشارة للصمّ وذوي الهمم، وتنظيم زيارتهم للروضة الشريفة، وتأمين جميع الاحتياجات اللازمة لهم؛ ليؤدوا العبادات براحة ويسر.

في سياق متصل، أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالدور الحيوي والفعَّال الذي تقوم به إمارة منطقة المدينة المنورة، وجهودها الجليلة في الإشراف على الخدمات في المسجد النبوي.

وقال في بيانٍ، اطلعت عليه «عاجل»، إنّ الإشراف المباشر والمتابعة الدقيقة من قبل أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، ونائبه الأمير سعود بن خالد، على الخدمات في المسجد النبوي، لهي رسالة واضحة على اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بضيوف الرحمن، والتأكد من الخدمات المقدمة لهم.

وثمّن السديس دور الإمارة في تيسير سبل الراحة لضيوف الرحمن، وما له من أثر عظيم في نفوس المسلمين، سائلًا الله أن يوفق حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.