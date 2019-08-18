رئيس مجلس الشورى يصل الفلبين.. ووفد رفيع في استقباله

وصل ظهر اليوم الأحد، رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، إلى الفلبين، في زيارةٍ رسميةٍ، بناءً على الدعوة الموجَّهة من رئيس مجلس النواب آلان بيتر كيتانو.

وذكر بيان صادر عن سفارة المملكة في الفلبين، اطلعت عليه «عاجل»، أنّه كان في استقبال رئيس المجلس، نائب رئيس «النواب» الفلبيني رانيو أبو، والنائب الثاني لرئيس المجلس موجيف هاتمان، وسفير خادم الحرمين الشريفين الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، والسفير الفلبيني لدى المملكة عدنان الونتو.

ومن المقرَّر أن يلتقي رئيس المجلس، خلال الزيارة، عددًا من كبار المسؤولين في الفلبين، كما يعقد جلسة مباحثات مشتركة مع رئيس مجلس النواب.

وصرّح آل الشيخ بأنّ الزيارة تأتِي في سياق حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الفلبيني رودريجو روا دوتيرتي على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ودفعها نحو آفاق أوسع وأرْحَب بما يخدم المصالح المشتركة، ويعمل على توطيد علاقات البلدين التي تمتدّ لأكثر من 50 عامًا مضت.

‎ويضمّ وفد مجلس الشورى، أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الفلبينية، وهم الدكتورة حمدة بنت مقبول الجوفي، والدكتور عبدالرحمن بن حسن باجوده، وسعادة اللواء عبدالله بن غازي العلياني، والدكتور محمد بن محمود الوكيل، والدكتورة نهاد بنت محمد الجشّي.