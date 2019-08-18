السعودية اليوم / إيقاف 26 مهاجرًا غير شرعي شمال شرق الجزائر



الجزائر 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس

أوقف حرس السواحل الجزائري 26 مهاجرًا غير شرعي في عمليتين متفرقتين بسواحل محافظة وهران شمال شرق البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصادر أمنية اليوم، أن العملية الأولى تمثلت في إيقاف 12 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب مجهز بمحرك غرب شاطئ رأس فالكون، فيما تمثلت العملية الثانية في إيقاف 14 مهاجرًا غير شرعي تم رصدهم قبالة سواحل ذات الشاطئ.

وأضاف المصدر، أنه تم عرض جميع الموقوفين على الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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16:39ت م

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