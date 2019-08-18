الزياني: استهداف حقل الشيبة عمل إرهابي جبان يهدد الأمن والاستقرار

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
دان الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الاعتداء الذي نفذته جماعة الحوثي بإحدى الطائرات المسيرة ضد إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة بالمملكة العربية السعودية، ووصفه بالعمل الإرهابي الجبان الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن مواصلة جماعة الحوثي استهداف المنشآت النفطية في المملكة يكشف أهدافهم الخبيثة في تعريض امدادات الطاقة العالمية للخطر، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات، واتخاذ اجراءات حازمة لوقفها ومنعها.
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