شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات التسجيل في خدمة «النقل المدرسي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

ساهمت الدولة بتوفير كافة حاجات العملية التعليمية، ومنها توفير خدمة النقل المدرسي، فوزارة التعليم توفر هذه الخدمة عبر ذراعها التنفيذية «شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي» بأعلى مستويات الأمن والسلامة ليستفيد منها الطلاب والطالبات.

وأوضحت الشركة أن خطوات التسجيل في الخدمة مع بداية العام الدراسي هي:

زيارة الموقع الإلكتروني لنظام «نور» على الرابط www.noor.moe.gov.sa، وإذا كان ولي الأمر مسجلا جديداً فعليه إدخال بياناته للحصول على اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به، أما إذا كان لديه اسم مستخدم وكلمة سر فعليه إدخالها.

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النقر على خيار «النقل المدرسي» على الطرف الأيمن للصفحة التي ستظهر عند الدخول إليها، وتتضمن العديد من الخيارات، وبعد ذلك اختيار «طلاب النقل المدرسي».

بعد ذلك، وفي الصفحة التالية، ستظهر شاشة فيها أسماء المسجلين في نظام «نور»، عندها يتم اختيار أحدهم لطلب الخدمة له.

بعد ذلك، تظهر شاشة جديدة تتضمن عدة خانات يجب تعبئتها، تتكون من اسم الطالب ورقم الهوية، إضافة إلى اسم المدرسة والعنوان السكني للطالب.

بعد هذه المرحلة تكون حالة الطالب أو الطالبة قيد الدراسة، حيث تُطبق عليهم معايير الاستحقاق من قِبَل المدرسة، ويتم إشعار ولي الأمر بالنتيجة عبر نظام «نور».

ودعت الشركة، أولياء الأمور، عند حصول أي إشكال في طريقة التسجيل بسبب عدم توفر إنترنت أو غيرها من الصعوبات، إلى زيارة مشرف النقل في المدرسة للمساعدة في إنهاء الإجراءات، مبينة أن مشرفي ومشرفات النقل المدرسي وقائدي وقائدات المدارس على أكمل الاستعداد لتقديم أي مساعدة، مبينة أنهم شركاء حقيقيون لنجاح إيصال الخدمة للطلاب والطالبات.