شكرا لقرائتكم خبر عن السفير اليمني لدى المملكة: استهداف حقل الشيبة تهديد لاستقرار المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أدان سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاعتداء الإرهابي على حقل الشيبة البترولي في المملكة. Advertisements وعد هذا العمل الإرهابي تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة ولإمدادات الطاقة في العالم، مؤكداً حق المملكة المطلق والمشروع في اتخاذ التدابير كافة لحماية أمنها واستقرارها. وثمن موقف المملكة ودعمها للشعب اليمني وقيادته الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي. وأوضح السفير الزنداني أن مثل هذه الأعمال الإرهابية ضد المملكة من شأنها أن تزيد من عزمها وتصميمها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في دعم اليمن حتى استعادة السلطة الشرعية لجميع الأراضي اليمنية وتخليصها من سيطرة المليشيات الانقلابية وإنهاء النفوذ الإيراني في اليمن وأطماعه التوسعية في المنطقة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفير اليمني لدى المملكة: استهداف حقل الشيبة تهديد لاستقرار المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.