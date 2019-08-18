شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: توفر 600 وظيفة للرجال والنساء في 3 تخصصات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلنت وزارة الصحة توفر 600 وظيفة للرجال والنساء، في تخصصات: أخصائي صحة عامة (جميع المسارات)، أخصائي تثقيف صحي، أخصائي وبائيات. ودعت وزارة الصحة الراغبين بالتقديم على الوظائف إلى التسجيل عبر موقع الوزارة ابتداءً من يوم الأربعاء القادم الموافق 2019/8/21، ولمدة 9 أيام، وذلك عبر الرابط التالي: https://t.co/AoB5UbSNmY?amp=1



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.