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محمد بن مسعود - الدمام - نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرّقة من محافظة الطائف حاليّاً.
ودعا المركز إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440 03:58 PM
نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرّقة من محافظة الطائف حاليّاً.
ودعا المركز إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
، ٩١١ ينبّه من هطول أمطار غزيرة على أجزاء من الطائف ،
المصدر : الخليج 365
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