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أوشكت أمانة منطقة الجوف على الانتهاء من تنفيذ طريق الملك سعود بمدينة سكاكا، والذي يعد نقلة نوعية للطرق الداخلية للمدينة.
يأتي هذا الإنجاز بتوجيه ومتابعة من نائب أمير منطقة الجوف عبدالعزيز بن فهد بن تركي، الذي وجّه بسرعة إنجاز الطريق وبمدة لا تزيد على الثلاثة أشهر تبدأ من ٢١ رمضان الماضي، ليكون الآن في مراحله الأخيرة، إذ تم الانتهاء من عملية السفلتة النهائية له.
18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440 02:52 PM
تم الانتهاء من عملية السفلتة النهائية له
أوشكت أمانة منطقة الجوف على الانتهاء من تنفيذ طريق الملك سعود بمدينة سكاكا، والذي يعد نقلة نوعية للطرق الداخلية للمدينة.
يأتي هذا الإنجاز بتوجيه ومتابعة من نائب أمير منطقة الجوف عبدالعزيز بن فهد بن تركي، الذي وجّه بسرعة إنجاز الطريق وبمدة لا تزيد على الثلاثة أشهر تبدأ من ٢١ رمضان الماضي، ليكون الآن في مراحله الأخيرة، إذ تم الانتهاء من عملية السفلتة النهائية له.
، طريق الملك سعود بسكاكا يدخل مراحله الأخيرة ،
المصدر : الخليج 365
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