- 1/18
- 2/18
- 3/18
- 4/18
- 5/18
- 6/18
- 7/18
- 8/18
- 9/18
- 10/18
- 11/18
- 12/18
- 13/18
- 14/18
- 15/18
- 16/18
- 17/18
- 18/18
محمد بن مسعود - الدمام - عبدالملك سرور : كشفت "شيفروليه" عن "كروز 2020" بتحديثات جديدة، وتظهر السيارة بشبك أمامي جديد ومصابيح خلفية LED وتصاميم جديدة للعجلات، أما داخلياً فتتميز بمواد محسنة، وتظهر شاشة لمس ملونة عالية الدقة مقاس 8 بوصة، وشحن لاسلكي للأجهزة كبيرة الحجم، وبالنسبة لتقنية الواي فاي فهي تتيح للمستخدمين إمكانية توصيل ما يصل إلى سبعة أجهزة في وقت واحد بالشبكة.
ومن ناحية الأمان، فقد تم تعزيز مجموعة أنظمة السلامة النشطة من خلال إضافة تقنية الكشف التلقائي للمشاة والكبح، والذي يعمل بسرعات تتراوح بين 8 و80 كم/ ساعة.
وستعتمد السيارة كسابقتها على محرك تيربو 1.4 لتر بـ 4 سلندر يولد قوة 153 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات ونظام دفع أمامي، وستتوفر السيارة بعشرة ألوان خارجية.
18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440 02:36 PMبالصور.. "شيفروليه" تكشف عن "كروز 2020"
عبدالملك سرور : كشفت "شيفروليه" عن "كروز 2020" بتحديثات جديدة، وتظهر السيارة بشبك أمامي جديد ومصابيح خلفية LED وتصاميم جديدة للعجلات، أما داخلياً فتتميز بمواد محسنة، وتظهر شاشة لمس ملونة عالية الدقة مقاس 8 بوصة، وشحن لاسلكي للأجهزة كبيرة الحجم، وبالنسبة لتقنية الواي فاي فهي تتيح للمستخدمين إمكانية توصيل ما يصل إلى سبعة أجهزة في وقت واحد بالشبكة.
ومن ناحية الأمان، فقد تم تعزيز مجموعة أنظمة السلامة النشطة من خلال إضافة تقنية الكشف التلقائي للمشاة والكبح، والذي يعمل بسرعات تتراوح بين 8 و80 كم/ ساعة.
وستعتمد السيارة كسابقتها على محرك تيربو 1.4 لتر بـ 4 سلندر يولد قوة 153 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات ونظام دفع أمامي، وستتوفر السيارة بعشرة ألوان خارجية.
، بالصور.. "شيفروليه" تكشف عن "كروز 2020" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. "شيفروليه" تكشف عن "كروز 2020" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.