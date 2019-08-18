بشرى سارة للمواطنين بشأن الضريبة عند شراء الأرض

تدرس الجهات المختصة في وزارة الإسكان إمكانية تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين عند رغبتهم شراء الأراضي، أو القيام بالبناء الذاتي، أو حصولهم على الإسكان التنموي، لإدراجها ضمن تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عند شراء المسكن الأول.
وحسب “عكاظ” قالت مصادر أن ذلك لا يزيد على 850 ألف ريال من سعر الشراء، بما يعادل تحمل الدولة 42.5 ألف ريال، عن كل مسكن أو أرض تصل قيمته إلى 850 ألف ريال أو تتجاوزها.
وكانت هيئة الزكاة والدخل أكدت أن تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول لا يشمل الأراضي، ويختص فقط للمساكن.
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