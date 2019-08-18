القنصلية في هونج كونج تحذّر المواطنين من التواجد في مناطق الاحتجاجات

أصدرت القنصلية السعودية في هونج كونج، اليوم الأحد، تنبيهًا لمواطني المملكة المتواجدين هناك تزامنًا مع تظاهرات مرتقبة خلال ساعات.

وقال بيان صادر عن القنصلية، اطلعت عليه «عاجل»: «تودّ القنصلية لفت انتباه المواطنين السعوديين المتواجدين في هونج كونج بأخذ الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى Victoria Park وCauseway Bay نظرًا لإعلان المحتجين تنظيم مظاهرات في تلك المناطق اليوم الأحد 18 أغسطس».

وتستعد هونج كونج، اليوم الأحد، لاحتجاج آخر واسع مناهض للحكومة بعد أن انتهت مظاهرات أمس بدون استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع، وذلك على إثر احتجاجات بدأت في يونيو الماضي اعتراضًا على مشروع قانون (علَّقته السلطات فيما بعد) يقضِي بتسليم المشتبه بهم لمحاكمتهم في الصين، ثم اتّسعت المظاهرات للتنديد بحكم الصين لهونج كونج.

وكان آلاف المتظاهرين قد خرجوا أمس السبت في مسيرتي احتجاج، إحداها تعلن الدعم لـ«كاري لام» الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، والأخرى تعلن رفض سياساتها.

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وارتفع سقف مطالب المتظاهرين المناهضين للحكومة؛ حيث طالبت إحدى المسيرات بالحد من عدد الزائرين القادمين من الصين، بينما كانت تنوي مسيرة أخرى تسليط الضوء على الغاز المسيل للدموع الذي تستخدمه الشرطة على الحيوانات، لكن تلك المسيرة تَمَّ إلغاؤها في وقت لاحق.

من جانبها، دعت الصين- أمس- السلطات في هونج كونج إلى معاقبة المتظاهرين الذين يخرقون القانون، وذلك مع ارتفاع سقف مطالب المحتجين.

وهونج كونج التي كانت مستعمرة بريطانية حتى عام 1997 وتتمتع بحكم شبه ذاتي، عادت إلى السيادة الصينية في عام 1997، إلا أنَّ لديها نظامًا تشريعيًا منفصلًا حتى عام 2047 طبقًا لمبدأ «دولة واحدة ونظامين».