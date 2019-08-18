إطلاق برنامج إعداد القيادات الشبابية لتعزيز التنمية بالحدود الشمالية

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع جمعية إسهام للإرشاد الاجتماعي ومؤسسة الأميرة العنود الخيرية، ممثلةً في مركز الأميرة العنود لتنمية الشباب «وارف»، برنامج إعداد القيادات الشبابية، ضمن مبادرات دعم التنمية الاجتماعية في منطقة الحدود الشمالية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد: إنّ البرنامج دشّنه أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في مدينة عرعر، بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية بالمنطقة، وتمكين أبناء وبنات المنطقة من خلال منظومة خدمات اجتماعية عالية الكفاءة.

ويضمّ البرنامج عشر مبادرات في مجالات عدة، سيتم تنفيذها لتعزيز التنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية، بينها برنامج إعداد القيادات الشبابية لتنمية المجتمع وبناء كفاءات وقدرات أبناء وبنات المنطقة، بمساهمة من جمعية إسهام للإرشاد الاجتماعي بمدينة عرعر، التي تسعى إلى تعزيز استقرار الأسرة ورفع مسؤولية أفرادها من خلال أنشطتها وبرامجها الإنمائية في المنطقة وبناء العلاقة مع الجهات الخيرية المانحة مع تسخير إمكاناتها في تنفيذ توجهات إمارة المنطقة، المتعلقة بمهام القطاع غير الربحي وتفعيل دوره في المجتمع، وحشد الجهود الحكومية والخاصة وغير الربحية لتعزيز وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية.

كما يهدف البرنامج كذلك إلى إعداد القيادات الشبابية إلى تطوير برامج تنمية الشباب بالمنطقة، حيث سيقام في كلٍّ من مدينة عرعر ورفحاء وطريف، وذلك من خلال صناعة أربعة برامج تدريبية متخصصة لإعداد كفاءات شبابية من الجنسين تبدأ اليوم وتستمر لمدة 37 أسبوعًا.