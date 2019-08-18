السعودية تدين تفجيرًا انتحاريًا استهدف حفل زفاف في كابول

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها التفجير الانتحاري، الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجدَّد المصدر موقف المملكة الثابت، من استهداف الأبرياء وترويع الآمنين وجميع مظاهر العنف والإرهاب، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومة وشعب أفغانستان الشقيق، ومتمنيًا للجرحى الشفاء العاجل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن التفجير، الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول، الليلة الماضية.

وقال مسؤول بوزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأحد، إن 63 شخصًا قُتلوا؛ جراء تفجير انتحاري في حفل زفاف بالعاصمة الأفغانية كابول.

وأضاف نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن 182 شخصًا آخرين أصيبوا؛ جراء التفجير الذي وقع في قاعة أفراح بغربي كابول، في وقت متأخر من ليل السبت. وأوضح رحيمي أن الضحايا بينهم نساء وأطفال.