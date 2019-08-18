وزير الخارجية: النجاحات المتتالية لموسم الحج تتحقّق بسبب متابعة وحرص القيادة

رفع وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم الأحد، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع؛ بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1440هـ.

وقال العساف، بحسب بيانٍ صادرٍ عن الوزارة، اطلعت عليه «عاجل»، إنّ النجاحات المتتالية لموسم الحج عامًا بعد عام، تحقّقت بسبب متابعة وحرص من القيادة الرشيدة التي جعلت أول اهتماماتها خدمة الحرمين الشريفين وقاصديها.

وأضاف أنّ المملكة سخَّرت كل إمكاناتها وقطاعاتها لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير كل السبل لتسهيل أدائهم لمناسكهم بكل يسر وطمأنينة، وذلك استشعارًا منها لعِظم المسؤولية تجاه المسلمين في شتى دول العالم دون تفرقة أو تمييز.

وأوضح أنّ وزارة الخارجية تشرّفت كسائر الأجهزة الحكومية الأخرى وباقي القطاعات في خدمة ضيوف الرحمن، ومن ذلك استخدام التقنيات المتطورة لإصدار التأشيرات الإلكترونية لحجاج بيت الله، حيث تمّ منح أكثر من 1.8 مليون تأشيرة لحجاج بيت الله الحرام من مختلف دول العالم عبر جميع بعثات المملكة وبعثات الحج المؤقتة في الدول التي لا يوجد للمملكة فيها تمثيل دبلوماسي أو قنصلي دائم.

وأشار العساف إلى أنّ دور وزارة الخارجية في موسم الحج يتكامل مع أدوار قطاعات الدولة الأخرى بتوجيهٍ من القيادة، لتقديم كل ما من شأنه أن يعكس جهود المملكة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين.