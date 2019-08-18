«الأمر بالمعروف» تطلق تطبيق «رئاسة الهيئة» على الهواتف الذكية

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، تطبيق «رئاسة الهيئة» على الهواتف الذكية، الذي يتيح للمستخدمين الاستفادة من مجموعة خدمات إلكترونية يستفيد منها المواطن والمقيم، والاطلاع على أخبار ونشاطات الرئاسة.

وقال الدكتور السند: نحمد الله على ما يسّر وسدّد لتحقيق أهداف ورسالة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ما لديها من صلاحيات وأنظمة وتنظيمات وتعليمات على ضوء توجيهات ولاة الأمر. مبينًا أنّ الرئاسة العامة في مجالات أعمالها واختصاصاتها تسعى إلى العمل وفق أكمل وجه وأحسن صورة، لا سيما في تسخير تقنية المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي لخدمة الرئاسة والمستفيدين من أعمالها وفعالياتها ومناشطها.

وأضاف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: «تطلق الرئاسة هذا التطبيق الحيوي والعملي الذي يسهل على من يريد الاستفادة مما لدى الرئاسة من خدمات توعوية وتوجيهية وميدانية، والتواصل مع الرئاسة العامة للهيئة».

من جهته أوضح مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالرئاسة العامة الدكتور عبدالمجيد بن محمد الوعلان، بعض مزايا التطبيق وما فيه من خدمات مجتمعة في منصة واحدة، وإمكانية استخدام خدمة النفاذ الوطني للدخول على التطبيق عبر مركز المعلومات الوطني، وإتاحة ذلك عبر التسجيل في التطبيق والتحقق بالارتباط مع خدمة (أبشر).

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وبين الوعلان أنّ التطبيق يوفر لوحة معلومات للمستفيد يستطيع من خلالها متابعة طلباته التي قدمها، مشيرًا إلى التكامل والارتباط بين موقع الرئاسة العامة والتطبيق، وأن ما يضاف في موقع الرئاسة العامة يخرج مباشرة في التطبيق من أخبار أو كتيبات أو مرئيات وصوتيات، وأنَّ صغر الحجم وسهولة التحكم بمحتوى التطبيق تعدّ من أهم مميزاته، مشيرًا إلى أنّ طالب الخدمة يستطيع أن يعلق عليها من خلال التطبيق، ويحدِّث طلبه ويضيف عليه المعلومة التي يريدها، مبينًا احتواء التطبيق على ثماني خدمات إجرائية وثماني خدمات معلوماتية.

الجدير بالذكر أنَّ التطبيق متوفر حاليًا على متجر (Google Play) ومتجر (App Store)، ولمزيد من المعلومات حول التطبيق يمكن الاطلاع على دليل الاستخدام في موقع الرئاسة العامة على شبكة الإنترنت

www.pv.gov.sa.