بالصور.. مدير «تعليم الطائف» يدشن برنامج تهيئة المعلم الجديد بالمحافظة

أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، الدور الكبير للمعلم والمعلمة ورسالتهما التعليمية والتربوية، كونها من أنبل وأَجَلِّ الرسالات .

وقال اللهيبي، خلال تدشينه برنامج «تهيئة المعلم الجديد»، على مسرح الإدارة بمبنى الحلقة للبنين ومسرح الإدارات النسائية للبنات بحضور مساعديه للشؤون التعليمية للبنين والبنات وعدد من مديري ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم، أن المعلمين والمعلمات محل فخر واعتزاز وانتماء, فهم صناع الأجيال, والآمال معقودة عليهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ورفعة الوطن ونهضته, لتحقيق رؤية المملكة 2030، مؤكدًا ضرورة الإخلاص في العمل في ظل جهود كبيرة تبذلها الدولة؛ لخدمة العملية التعليمية والطلاب والطالبات .

وحث المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، المعلمين والمعلمات الجدد والبالغ عددهم 197 معلمًا ومعلمة على التعاون والعمل بروح الفريق الواحد مع قيادة المدرسة، مبينًا أن نجاحهم في أداء رسالتهم العظيمة مرتبط بقدراتهم ومهاراتهم والتزامهم بالمعايير المهنية, والاستفادة بالمهارات والأساليب الحديثة, وتطبيق ما تعلموه, والاستفادة من خبرات وتجارب زملائهم السابقين وقادة المدارس وكذلك الحرص على التطوير المهني وحضور البرامج التدريبية, وفتح قنوات الحوار الهادف مع الطلبة والاهتمام بهم .

ونقل اللهيبي للمعلمين والمعلمات الجدد تهاني وتبريكات وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ونائبه بمناسبة التعيين، مقدمًا كذلك لهم التهنئة بمناسبة تعيينهم وانضمامهم لسلك التعليم بالطائف, مشيرًا إلى أنهم سيكونون إضافة مميزة للإدارة العامة للتعليم بالمحافظة بمجهوداتهم التي سيقدمونها في بناء الوطن, كما قدم اللهيبي شكره وتقديره لفريق العمل من البنين والبنات المشاركين في الإعداد والتنظيم من كافة الإدارات وتهيئة الظروف الملائمة لإنجاح البرنامج، متمنيًا للجميع التوفيق.

وكان برنامج «تهيئة المعلم الجديد» بدأ استقبال المعلمين والمعلمات بباقات الورد, بالإضافة إلى برنامج اشتمل على النشيد الوطني ثم انطلاقة محاور البرنامج التدريبي للمعلمين والمعلمات الجدد والذي يستمر حتى أربعة أيام .