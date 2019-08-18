البرلمان العربي يُدين الهجوم على حقل الشيبة ويدعو لتحرّك دولي ضد الإرهاب

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حقل الشيبة النفطي في المملكة.

وقال السلمي، في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء السعودية، إنَّ هذا العمل الإرهابي الجبان، الذي استهدف المنشآت الحيوية في المملكة يستهدف إمدادات الطاقة في العالم، الأمر الذي يشكّل تهديدًا للاقتصاد العالمي.

وطالب رئيس البرلمان، بضرورة اضطلاع مجلس المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدي بحزم للممارسات الإرهابية وداعميها، ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة، التي تهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

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وجدَّد تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من إجراءات؛ لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

وأمس السبت، أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، تعرُّض إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي جنوب شرق المملكة لهجوم إرهابي، موضحةً أنّ الهجوم تمّ عن طريق طائرات مسيّرة من دون طيار (درون) مفخخة، ونجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه.

وصرّح الوزير خالد الفالح، بأنَّ الاعتداء على حقل الشيبة البترولي، خلّف أضرارًا محدودة دون أي إصابات بشرية، مؤكّدًا أنّ إنتاج المملكة وصادراتها من البترول لم تتأثر من العمل الإرهابي.