وزير التعليم: تطبيق سلم الرواتب الجديد العام الدراسي المقبل

قال وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ: إنَّ العام الدراسي الجديد، سيكون شاهدًا على تطبيق لائحة الوظائف التعليمية، من خلال سلم الرواتب الجديد لتحسين الأداء وتحقيق الرضا الوظيفي.

وأضاف الوزير، خلال حفل معايدة التقى خلاله مسؤولي الوزارة، أنَّ جميع الرؤي التي تلقتها الوزارة بشأن مواد لائحة الوظائف التعليمية، ستكون محل اهتمام اللجان المكونة لاستكمال ترتيبات تطبيق اللائحة قبل دخولها حيّز التنفيذ الذي حدَّده مجلس الوزراء.

وتابع آل الشيخ: «عزمنا بعد موافقة مجلس الوزراء على بدء تطبيق مبادرة مدارس الطفولة المبكرة، التي ستفتح آفاقًا تربوية جديدة، وتضيف توسعًا كبيرًا في رياض الأطفال، بعد إسناد تدريس الصفوف الأولى للبنين للمعلمات في ألف و400 مدرسة»، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة وضعت حزمة إجراءات وتنظيمات إدارية؛ لضمان جودة التطبيق بما يؤثر إيجابيًا في تحسين نواتج التعليم ويحقّق نواتج النمو للطلاب والطلاب في هذه المرحلة.

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وأشار الوزير، إلى أنَّ وزارة التعليم أنهت تهيئة البنية التحتية؛ للتوسع في رياض الأطفال بدعم سَخِيّ من حكومتنا الرشيدة بما يتيح استثمار الإمكانات المتوفرة في المدراس من خلال مبادرة الطفولة المبكرة؛ لرفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال إلى 95 % بحلول عام 2030 عوضًا عن النسبة الحالية التي لا تزيد عن 17 %.

واستكمل وزير التعليم: «إنَّ هذا العام يشهد تحولات كبرى على خارطة التعليم يمتد أثرها لسنوات قادمة نطمح من خلالها أن نحقق أولويات استراتيجية تسهم في بناء الإنسان وتدعم مسيرة العمل التعليمي»، منوهًا بأنَّ مسؤولي الوزارة وقائدي التعليم بذلوا جهدًا كبيرًا للاستعداد للعام الدراسي الجديد من أجل بداية جادة تليق بمعلمينا ومعلماتنا وأبنائنا وبناتنا، وتكون بمستوى تطلعاتهم وآمالهم.

وأعرب الوزير، عن تطلعه لأن يكون العام الدراسي الجديد عامًا ناجحًا نعمل فيه سويًا على دفع عجلة المعرفة والعلوم وصناعة الإنسان السعودي علمًا ومهارة وانتماء وتحصين فكره بالوسطية والاعتدال وقيامه بالالتزام والمشاركة وتحمل المسؤولية من أجل مستقبل زاهر يصل بوطننا بمكانه الذي يليق به وفق رؤية 2030 .