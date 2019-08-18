السعودية اليوم / جامعة جازان تقيم حفل معايدة لمنسوبيها



جيزان 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس

أقامت جامعة جازان اليوم حفل معايدتها السنوي الذي نظمته الإدارة العامة للعلاقات والإعلام، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات، والعمادات المساندة، وأعضاء مجلس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، وذلك في برج الإدارة العليا.

ورفع الدكتور القحطاني في كلمته بهذه المناسبة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والشعب السعودي، داعياً الله أن يتقبل من الجميع أعمالهم، وأن يعيده على الجميع بالخير والبركات.

كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، مشيرا إلى أن دعم سموهما كان له الأثر الكبير في نجاح مبادرة جامعة جازان بإيفاد بعثة طبية للمشاعر المقدسة ضمت 50 طبيبا وممارسا صحيا وعيادات متنقلة و35 طالبا من كشافة الجامعة.

ودعا مدير الجامعة أعضاء هيئة التدريس والموظفين إلى العمل على خدمة طلاب وطالبات الجامعة، وتهيئة البيئة التعليمية والبحثية لهم، كما رحب بالطلاب المستجدين في الجامعة لهذا العام ، مؤكداً أن الجد والاجتهاد في المرحلة الجامعية يبدأ من الأسبوع الأول للطالب الجامعي ، سائلا الله تعالى التوفيق للجميع .

// انتهى //

14:39ت م

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