

حائل 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس

أقامت جامعة حائل اليوم, حفل معايدة لمنسوبيها, بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم, وعدد من وكلاء وعمداء ومنسوبي الجامعة, وذلك في مركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

ورفع معالي مدير الجامعة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله - بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1440 هـ الذي يُعد نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله التي جاءت بتوفيق من الله سبحانه وتعالى أولاً ثم بجهود القطاعات المختلفة وتوجيهات القيادة الحكيمة.

وهنأ معاليه منسوبي الجامعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك, مؤكدًا أهمية استكمال متطلبات خدمة طلاب وطالبات ومنسوبي الجامعة, مشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهود والنهوض بالخدمات المقدمة من الجامعة تجاه منسوبيها والمجتمع المحلي.

وأضاف مدير جامعة حائل أن الأستاذ الجامعي هو حجر الزاوية في المنظومة الجامعية وهو من يُنظر له كقدوة في القاعة الدراسية وخارجها حاثًا الكليات والعمادات المساندة على تطوير البرامج والأنشطة وتقديم الأفكار الخلاقة وتهيئة كل الظروف التي ترفع من قدرات الطالب وتنمي مهاراته.

من جهتها نظمت الأقسام النسائية بجامعة حائل حفل معايدة بحضور المشرفة العامة على أقسام الطالبات الدكتورة بدرية الخناني.

// انتهى //

14:35ت م

0102





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / جامعة حائل تقيم حفل معايدة منسوبيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.