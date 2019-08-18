السعودية اليوم / اختتام حملة التوعية بأهمية التبرع بالخلايا الجذعية بجامعة الملك خالد



أبهـا 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس

اختتمت جامعة الملك خالد ممثلة في نادي الطب والإبداع بكلية الطب مؤخراً، حملة التوعية بأهمية التبرع بالخلايا الجذعية، وذلك بإشراف ومشاركة السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية، والتي استمرت لمدة 10 أيام.

واستقبلت الحملة أكثر من 700 متبرع ومتبرعة تم تسجيل بياناتهم في مقرات إقامة الحملة بمنطقة عسير، والتي شملت حديقة المطار، وشارع الفن بأبها، ومجمع الراشد مول التجاري، بمتابعة عميد كلية الطب الدكتور سليمان الحميد، ومشرف الأنشطة الطلابية بالكلية الدكتور وضاح الألمعي.

وهدفت الحملة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية التبرع بالخلايا الجذعية لدى المجتمع، وتسهيل تسجيل الراغبين في التبرع بها للمرضى المحتاجين مستقبلاً.

// انتهى //

14:35ت م

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