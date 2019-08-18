السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يعايد منسوبيه



الرياض 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس

أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال والإنسانية اليوم حفل معايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة .

وقدم الدكتور الربيعة التهنئة للجميع بالمناسبة سائلاً الله تعالي أن يديم على هذا البلد أمنه واستقراره في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال : إننا نجتمع في هذا اليوم بعزيمة العطاء والإنجاز التي عودتمونا عليها كل عام، مبينا أن المركز أصبح علامة فارقة تعكس صورة مشرقة لوطن غال هو المملكة العربية

وقال معاليه : إننا ننتقل إلى مكان جديد للمركز متطلعين لمزيد من الإنجازات والبدء بداية جديدة وعزيمة ثابتة ليكون العمل الإنساني السعودي عمل مثالي بإخلاصكم ومثابرتكم.

// انتهى //

14:34ت م

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الرياض 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسأقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال والإنسانية اليوم حفل معايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة .وقدم الدكتور الربيعة التهنئة للجميع بالمناسبة سائلاً الله تعالي أن يديم على هذا البلد أمنه واستقراره في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - .وقال : إننا نجتمع في هذا اليوم بعزيمة العطاء والإنجاز التي عودتمونا عليها كل عام، مبينا أن المركز أصبح علامة فارقة تعكس صورة مشرقة لوطن غال هو المملكة العربية السعودية ، منوها بالدعم الكبير الذي يحظى به مركز الملك سلمان للإغاثة من القيادة الرشيدة التي حرصت أن ينقل المركز القيم الراسخة للمملكة المستمدة من ديننا الإسلامي إلى العالم أجمع، حيث أصبح المركز بتوفيق من الله تعالى مرجعا إنسانيا وصل إلى 44 دولة عبر تنفيذ أكثر من ألف مشروع .وقال معاليه : إننا ننتقل إلى مكان جديد للمركز متطلعين لمزيد من الإنجازات والبدء بداية جديدة وعزيمة ثابتة ليكون العمل الإنساني السعودي عمل مثالي بإخلاصكم ومثابرتكم.// انتهى //14:34ت م0099

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