اجتماعي / محافظة المذنب تقيم حفل معايدة لمنسوبيها



المذنب 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس

أقامت محافظة المذنب اليوم, حفل معايدة لمنسوبيها, بحضور محافظ المذنب المكلف عبدالرحمن بن عوده السعوي، ووكيل المحافظة محمد بن ضويحي الحبردي, وعدد من مديري الدوائر الحكومية والأهالي.

ورفع محافظ المذنب في كلمة خلال الحفل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح خطة الحج لهذا العام 1440هـ، سائلاً الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وأن يحفظ قيادتها.

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14:33ت م

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