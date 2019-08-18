السعودية اليوم / جامعة تبوك تقيم حفل معايدة لمنسوبيها



تبوك 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس

نظمت جامعة تبوك اليوم حفل المعايدة السنوي لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة ومدراء الإدارات والأقسام ومنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

وتبادل الجميع التهاني بهذه المناسبة، سائلين المولى عز وجل أن يُعيده على هذا الوطن وقيادته الرشيدة والشعب السعودي بالخير والسعادة وأن ينعم علينا بالأمن والأمان.

// انتهى //

14:33ت م

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