السعودية اليوم / جامعة الإمام عبد الرحمن تعايد منسوبيها بعيد الأضحى المبارك



الدمام 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس

نظمت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل اليوم حفلاً لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله بن محمد الربيش، وذلك في المدينة الجامعية بالدمام.

وأكد مدير عام العلاقات العامة والاعلام المهندس طفيل اليوسف على أهمية هذه المناسبات التي تسهم في تعزيز المحبة والمودة بين منسوبي الجامعة.

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14:32ت م

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