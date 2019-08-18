السعودية اليوم / انطلاق ملتقى المعلمين الجدد بتعليم الشرقية



الدمام 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، اليوم، ملتقى المعلمين الجدد للعام الدراسي 1440 – 1441هـ، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ناصر الشلعان، ومساعديه للشؤون التعليمية والمدرسية، والخدمات المساندة، وعدد من القيادات التعليمية، ومشاركة 940 معلمًا ومعلمة تم توجيههم بمدارس الشرقية في مختلف التخصصات .

ونوه الشلعان، بالدور الحيوي الذي يلعبه المعلمين والمعلمات للنهوض بخارطة التعليم والتي تعمل الوزارة على رسم ملامح خطوطها العريضة بإشراف معالي الدكتور حمد آل الشيخ، عبر تبني المبادرات والبرامج البناءة، باعتبار التعليم في المملكة يشكل حجر الزاوية والركيزة الاساسية للنهوض بعقول أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء، وذلك من خلال العمل على تسليحهم بشتى ألوان العلوم والمعرفة وبما يتوافق وشريعتنا الاسلامية السمحاء، وترجمة توجهات قيادتنا الرشيدة "أعزها الله" في الارتقاء المستمر بجودة اداء التعليم.

من جانبه، أكد مدير عام شؤون المعلمين بالوزارة خالد القحطاني، في كلمة له عبر البث المباشر بالملتقى أن وزارة التعليم تمضي قدماً في تنفيذ المبادرات والمشاريع المرتبطة برؤية المملكة 2030، والتي سينعكس أثرها على نحو واضح على الارتقاء بالعملية التعليمية، يأتي في مقدمتها الاعتناء بمنسوبيها من المعلمين والمعلمات وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم ووضع فرص التحسين لكافة البرامج واللوائح التي من شأنها الارتقاء بمهنة المعلم، لافتا إلى الجهود الملموسة التي تبذلها إدارة تعليم الشرقية للدفع بعجلة جودة التعليم وكل ما من شأنه يصب في مصلحة معلميها، مؤكداً ان أبواب شؤون المعلمين بالوزارة مشرعة لتقديم كافة انواع الدعم وتهيئة السبل لصالح منسوبيها من المعلمين والمعلمات باعتبارهم أحد أهم عناصر العملية التعليمية، والعامل الأهم في بناء المجتمع.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن هذا الملتقى، والذي تستمر فعالياته لمدة خمسة أيام خصص منها يومين لبرنامج الاستقبال، يتخللها العديد من أوراق العمل، وبرنامج تدريبي لمدة ثلاثة أيام، يحتوي على الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد، إضافة الى حوار مفتوح مع مدير عام التعليم الدكتور ناصر الشلعان .

// انتهى//

14:32ت م

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