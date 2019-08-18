السعودية اليوم / مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يعايد منسوبيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك



الرياض 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس

أقام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني اليوم بمقره في الرياض، حفل معايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور نائب رئيس مجلس الأمناء والأمين العام الدكتورعبد الله بن محمد الفوزان ، ونائب الأمين العام، ومدراء الإدارات وجميع منسوبي ومنسوبات المركز.

وفي بداية الحفل، رفع الدكتور الفوزان، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأشاد الدكتور الفوزان بالجهود المبذولة من جميع القطاعات الحكومية والأعمال الإنسانية الجليلة التي تقدمها المملكة لتوفير سبل الراحة والاطمئنان لحجاج بين الله الحرام،مثنياً بجهود منسوبي ومنسوبات المركز خلال الفترة السابقة، والحاجة لمضاعفتها خلال الفترة القادمة لتنفيذ استراتيجية المركز الجديدة.

من جهته عبر، نائب الأمين العام إبراهيم بن زايد العسيري، عن تهانيه وتبريكاته للموظفين والموظفات من منسوبي المركز، متمنياً لهم أن يعيده الله أعواماً مديدة وأن يحفظ المملكة قيادة وشعباً من كل مكروه ، معرباً عن خالص التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة والشعب السعودي الكريم بمناسبة العيد، وباستكمال حجاج بين الله الحرام أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة والعزيزة على نفوس الشعب السعودي وعموم المسلمين وسط أجواء تسودها المحبة

والألفة والسعادة، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على المملكة وبلاد المسلمين بالخير والبركة.

// انتهى //

14:31ت م

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الرياض 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسأقام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني اليوم بمقره في الرياض، حفل معايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور نائب رئيس مجلس الأمناء والأمين العام الدكتورعبد الله بن محمد الفوزان ، ونائب الأمين العام، ومدراء الإدارات وجميع منسوبي ومنسوبات المركز.وفي بداية الحفل، رفع الدكتور الفوزان، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله – بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والنجاح الكبير الذي تحقق خلال موسم حج هذا العام.وأشاد الدكتور الفوزان بالجهود المبذولة من جميع القطاعات الحكومية والأعمال الإنسانية الجليلة التي تقدمها المملكة لتوفير سبل الراحة والاطمئنان لحجاج بين الله الحرام،مثنياً بجهود منسوبي ومنسوبات المركز خلال الفترة السابقة، والحاجة لمضاعفتها خلال الفترة القادمة لتنفيذ استراتيجية المركز الجديدة.من جهته عبر، نائب الأمين العام إبراهيم بن زايد العسيري، عن تهانيه وتبريكاته للموظفين والموظفات من منسوبي المركز، متمنياً لهم أن يعيده الله أعواماً مديدة وأن يحفظ المملكة قيادة وشعباً من كل مكروه ، معرباً عن خالص التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة والشعب السعودي الكريم بمناسبة العيد، وباستكمال حجاج بين الله الحرام أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة والعزيزة على نفوس الشعب السعودي وعموم المسلمين وسط أجواء تسودها المحبةوالألفة والسعادة، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على المملكة وبلاد المسلمين بالخير والبركة.// انتهى //14:31ت م0092

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