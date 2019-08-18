السعودية اليوم / تعليم الجوف يقيم حفل معايدة لمنسوبيه



سكاكا 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة العلاقات العامة، اليوم , حفل معايدة لمنسوبيها لتبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في بهو مبنى الإدارة.

والتقى المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي الموظفين وتبادلوا التهاني بهذه المناسبة المباركة.

ورفع الدكتور الغامدي باغسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات التعليم بمنطقة الجوف التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - بهذه المناسبة وبنجاح موسم الحج لهذا العام الذي أثبت للعالم أن المملكة العربية

من جانبها، هنأت المساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع منسوبات الإدارة العامة للتعليم بالجوف من مديرات ومساعدات الإدارات النسائية والمشرفات التربويات والموظفات، في حفل مماثل في مبنى الإدارات النسائية، متمنية للجميع التوفيق والسداد وتقبل الطاعات.

// انتهى //

14:31ت م

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سكاكا 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة العلاقات العامة، اليوم , حفل معايدة لمنسوبيها لتبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في بهو مبنى الإدارة.والتقى المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي الموظفين وتبادلوا التهاني بهذه المناسبة المباركة.ورفع الدكتور الغامدي باغسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات التعليم بمنطقة الجوف التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - بهذه المناسبة وبنجاح موسم الحج لهذا العام الذي أثبت للعالم أن المملكة العربية السعودية بقادتها وأبنائها يقومون على خدمة الحجاج منذ وصولهم إلى أراضي البلاد وحتى المغادرة .من جانبها، هنأت المساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع منسوبات الإدارة العامة للتعليم بالجوف من مديرات ومساعدات الإدارات النسائية والمشرفات التربويات والموظفات، في حفل مماثل في مبنى الإدارات النسائية، متمنية للجميع التوفيق والسداد وتقبل الطاعات.// انتهى //14:31ت م0091

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