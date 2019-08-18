

سكاكا 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس

أقام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف اليوم حفل معايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك بحضور مدير عام الفرع محمد بن عمر السائح ومدراء الإدارات والموظفين .

ونقل السائح تحيات وتهنئة معالي الوزير لمنسوبي الفرع , مقدما التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - على نجاح موسم حج هذا العام .

وبين أن مثل هذه المناسبات التي يقيمها الفرع لمنسوبيه تبث روح المودة والترابط بين الموظفين وترفع من معنويات الموظفين وتدفعهم لبذل المزيد من العمل في خدمة الوطن والمواطن.

// انتهى //

14:29ت م

0090





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالجوف يقيم حفل معايدة لمنسوبيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.