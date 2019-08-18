السعودية اليوم / تعليم الحدود الشمالية يقيم حفل معايدة



عرعر 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس

أقامت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الحدود الشمالية اليوم حفل المعايدة لعيد الأضحى المبارك بحضور المدير العام للتعليم عثمان بن إبراهيم العثمان , ومديري الإدارات والأقسام وموظفي الإدارة .

وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الغالية, سائلين الله تعالى أن يعيده على الأمة الإسلامية والعربية باليُمن والخير والبركات .

// انتهى //

14:29ت م

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