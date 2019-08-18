السعودية اليوم / أمانة منطقة الحدود الشمالية تنظم معايدة لمنسوبيها



عرعر 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس

‏نظمت أمانة منطقة الحدود الشمالية اليوم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيدالأضحى المبارك لهذا العام بحضور أمين المنطقة المهندس شمام بن سعيدان الشمري والوكلاء والموظفين .

حيث تبادل الجميع التهاني بهذه المناسبة كما تضمن الحفل تكريم المشاركين في خدمة حجاج بيت الله الحرام بمنفذ جديدة عرعر .

// انتهى //

14:27ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.