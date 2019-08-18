السعودية اليوم / نائب أردني يثمن جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن



عمان 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس

ثمن عضو مجلس النواب الأردني النائب عبدالقادر الازايدة، الجهود التي بذلتها المملكة العربية

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب أدائه فريضة الحج : بإسمي وباسم ضيوف بيت الله الحرام نهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بنجاح موسم حج هذا العام، مبيناً ان الخدمات الكبيرة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن جعلت رحلتهم الإيمانية أكثر راحة وسهولة.

واكد أن هذا النجاح جاء بعد توفيق الله كنتيجة لجهد كبير بُذل من القيادة الحكيمة في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ، والتي حرصت على بذل الغالي والنفيس لإنجاح موسم الحج من خلال تقديم كافة التسهيلات والاهتمام والرعاية وحسن تنظيم.

وأعرب عن امنياته ان يديم على المملكة العربية السعودية أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين-حفظهما الله- وأن يديم على شعبها نعمة الأمن والأمان ويحفظ بلاد الحرمين من كل مكروه.

كما قدم الشكر لجميع المؤسسات العسكرية والمدنية والأهلية لجهودها في خدمة حجاج بيت الله الحرام، مما سهل عليهم تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة.

// انتهى //

14:26ت م

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عمان 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسثمن عضو مجلس النواب الأردني النائب عبدالقادر الازايدة، الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية ، لخدمة حجاج بيت الله الحرام مما سهل عليهم تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة.وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب أدائه فريضة الحج : بإسمي وباسم ضيوف بيت الله الحرام نهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بنجاح موسم حج هذا العام، مبيناً ان الخدمات الكبيرة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن جعلت رحلتهم الإيمانية أكثر راحة وسهولة.واكد أن هذا النجاح جاء بعد توفيق الله كنتيجة لجهد كبير بُذل من القيادة الحكيمة في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ، والتي حرصت على بذل الغالي والنفيس لإنجاح موسم الحج من خلال تقديم كافة التسهيلات والاهتمام والرعاية وحسن تنظيم.وأعرب عن امنياته ان يديم على المملكة العربية السعودية أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين-حفظهما الله- وأن يديم على شعبها نعمة الأمن والأمان ويحفظ بلاد الحرمين من كل مكروه.كما قدم الشكر لجميع المؤسسات العسكرية والمدنية والأهلية لجهودها في خدمة حجاج بيت الله الحرام، مما سهل عليهم تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة.// انتهى //14:26ت م0086

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