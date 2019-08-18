السعودية | مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تدين وتستنكر التفجير الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابل

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:10 مساءً, 18 أغسطس 2019 م المناطق - واس أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابل، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجدد المصدر موقف المملكة الثابت من استهداف الأبرياء وترويع الآمنين، وجميع مظاهر العنف والإرهاب، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومة وشعب أفغانستان الشقيق، وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.

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