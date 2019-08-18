طريقة إثبات نقص الدخل في حساب المواطن

2019-08-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

قد تطرأ تغيرات على دخل الأسر المستفيدة من حساب متابعات الخليج 365 سواء بالزيادة أو النقصان، وفي جميع الحالات يجب الدخول على الموقع وتعديل البيانات وإرفاق المستندات الدالة.

ويقوم حساب متابعات الخليج 365 بمراجعة البيانات ومطابقتها مع البيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية، وفي حال وجود اختلاف يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.

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وفي إطار ردّها على سؤال مواطن تغير دخله بالنقصان قالت خدمة العملاء في البرنامج: إن تغيير الدخل في الموقع لا يتطلب أي إجراء آخر بخلاف تعديل بيانات الدخل ثم الحفظ.

وتابعت: في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى، وفي حال تم تعديل بيانات الدخل لديك بعد تاريخ 10 أغسطس سيتم دراسة استحقاقك مرة أخرى ضمن دورة الدفع لشهر أكتوبر.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.