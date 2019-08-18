- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم مدير تعليم تبوك يتفقد مستودعات الكتب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مدير تعليم تبوك يتفقد مستودعات الكتب
متابعات الخليج 365 - تبوك
قام المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اليوم بجولة تفقدية على مستودعات الكتب المدرسية المركزية بالمنطقة، واطلع يرافقه المساعد للخدمات المساندة سعيد القحطاني والمساعد للمدرسية د. سلطان العنزي وأمين الإدارة موسى الحربي على سير العمل في المستودعات وخطة توزيع الكتب المدرسية على مدارس البنين والبنات.
كما وقف العُمري على مستودع الأثاث المدرسي والوسائل التعليمية ومستودع الرجيع وذلك بهدف الوقوف على سير العمل بها والاطمئنان على آلية توزيع المقررات الدراسية والأثاث المدرسي على المدارس استعداداً للعام الدراسي المقبل واستمع مدير التعليم خلال جولته إلى شرح مفصل من مدير إدارة المستودعات عبدالكريم العبدالكريم عن آلية سير العمل وخطوات الاستلام والحفظ وآلية التوزيع واسترجاع الفائض كما تفقد خلال جولته قسم الصيانة وحث الجميع على بذل مزيد من الجهد وسرعة التواصل والتجاوب مع الميدان التربوي ومطالباً الجميع بمضاعفة الجهد قبل بدء العام الدراسي المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير تعليم تبوك يتفقد مستودعات الكتب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.