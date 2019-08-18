رابط التقديم على وظائف الدفاع المدني للرجال والنساء عبر جدارة

2019-08-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن توافر عدد 18 وظيفية إدارية شاغرة منها 15 وظيفة للرجال و3 وظائف خاصة بالنساء.

ويتم التقديم على وظائف المديرية العامة للدفاع المدني للرجال والنساء المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية جدارة.

وقد دعت مديرية الدفاع المدني جميع الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات والتخصصات المناسبة للتقديم على وظائف الدفاع المدني 1440هـ للرجال والنساء عبر جدارة للتوظيف الإلكتروني على موقع وزارة الخدمة المدنية مع العلم أن التخصصات المطلوبة لشغل وظائف الدفاع المدني الإدارية كالتالي:

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وأوضحت المديرية أن مواعيد التقديم في وظائف الدفاع المدني 1440هـ للرجال والنساء عبر جدارة خلال الفترة من 17 إلى 20 ذي الحجة الجاري، كما سيكون التسجيل بوظائف الدفاع المدني وفقاً لعدد من الشروط والضوابط.

ويمكن التقدم على وظائف الدفاع المدني الإدارية رجال ونساء حسب المواعيد المذكورة والموضحة بعاليه وذلك عبر موقع جدارة من خلال الرابط (هنا)، وبعد فترة سيتم العمل على الفرز والمفضلة للإعلان عن نتائج قبول الدفاع المدني 1440 والكشف عن أسماء المقبولين.