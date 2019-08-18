2019-08-18

قرقاش: عبدالرحمن بن مساعد يُطوع الكلمة والرأي دفاعاً عن وطنه

متابعات الخليج 365 - الرياض

أشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية د. أنور قرقاش، بتغريدات الأمير عبدالرحمن بن مساعد، مؤكداً أنه يملك الكلمة والرأي ويطوعهما في الدفاع عن وطنه.

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وقال قرقاش في تغريدة له عبر صفحته على “تويتر”، إن ابن مساعد لديه سرعة بديهة ومنطق وحضور لا يمكن لغريمه أن يتجاهله.

وأضاف: “في هذه الأوقات الملأى بالتحديات وبالمتربصين، أتابع سيف عبدالرحمن بن مساعد البتار ومنطقه في الدفاع عن السعودية وقيادتها بكل إعجاب وتقدير”.