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قرقاش: عبدالرحمن بن مساعد يُطوع الكلمة والرأي دفاعاً عن وطنه
متابعات الخليج 365 - الرياض
أشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية د. أنور قرقاش، بتغريدات الأمير عبدالرحمن بن مساعد، مؤكداً أنه يملك الكلمة والرأي ويطوعهما في الدفاع عن وطنه.
وقال قرقاش في تغريدة له عبر صفحته على “تويتر”، إن ابن مساعد لديه سرعة بديهة ومنطق وحضور لا يمكن لغريمه أن يتجاهله.
وأضاف: “في هذه الأوقات الملأى بالتحديات وبالمتربصين، أتابع سيف عبدالرحمن بن مساعد البتار ومنطقه في الدفاع عن السعودية وقيادتها بكل إعجاب وتقدير”.
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