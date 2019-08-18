فهد سندي رئيساً تنفيذياً للشركة السعودية للخدمات الأرضية

2019-08-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن تعيين الكابتن فهد بن حمزة سندي رئيساً تنفيذياً للشركة وذلك بدءاً من تاريخ 2019.09.10م.

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الكابتن فهد سندي حاصل على شهادة جامعية – الطيران التجاري – برنامج جامعة داكوتا الشمالية من الولايات المتحدة الأمريكية وبكالوريوس العلوم – الهندسة الميكانيكية من جامعة غرب نيو انغلاند من الولايات المتحدة الأمريكية وماجستير في إدارة الأعمال (ماجستير في إدارة الأعمال) من جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا بالصين وشهادة إعداد القادة التنفيذيين من جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة.

بالإضافة، إلى ذلك يملك الكابتن فهد أكثر من ٦٣٠٠ ساعة طيران وهو حاصل على الرخصة الفدرالية الأمريكية للطيران التجاري، وهو أيضاً” مدرب “معتمد” من منظمة اياتا، ويمتلك خبرةً تمتد إلى (20) عاماً من العمل في مجال قطاع الطيران بشركة أرامكو السعودية.