تنبيه من نشاط للرياح السطحية على جدة والقنفذة والليث وخليص

2019-08-18

متابعات الخليج 365 - جدة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, من تكوّن سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على محافظات القنفذة والليث وجدة وخليص، وتستمر حتى الثامنة مساءً.

Advertisements

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ أن يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران كذلك منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها, ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة, كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية .