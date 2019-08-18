أمانة العاصمة المقدسة تكشف ملابسات مقطع نقل لحوم الأضاحي لأحد المطابخ

2019-08-18

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

كشفت أمانة العاصمة المقدسة، ملابسات المقطع المتداول والذي يظهر فيه مجموعة من العمالة تقوم بنقل لحوم من شاحنة تحمل شعار إحدى شركات اللحوم الوطنية إلى أحد المطابخ بحي الشرائع في مكة المكرمة.

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وأوضحت الأمانة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: إنه على الفور تم وقوف المختصين من بلدية الشرائع الفرعية، بحضور رئيس البلدية، والذي اتضح وجود اتفاقية موقعة بين صاحب المطبخ وإحدى المؤسسات الخيرية مضمونها القيام بتقطيع لحوم نسك الحجاج إلى أجزاء صغيرة وإعادتها إلى شاحنة اللحوم، لغرض توفيرها للإعاشة، مؤكدة إيقاع الغرامات البلدية بحق المطبخ المذكور وفقًا للأنظمة والتعليمات، لكون هذا النشاط مخالفًا للمصرح به.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة حرصها على سلامة تداول الأغذية، مشددة على ضرورة تطبيق جميع المنشآت التجارية الأنشطة المصرحة لها، محذرة المخالفين من تطبيق العقوبات بحقهم.