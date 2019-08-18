- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أمانة العاصمة المقدسة تكشف ملابسات مقطع نقل لحوم الأضاحي لأحد المطابخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمانة العاصمة المقدسة تكشف ملابسات مقطع نقل لحوم الأضاحي لأحد المطابخ
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
كشفت أمانة العاصمة المقدسة، ملابسات المقطع المتداول والذي يظهر فيه مجموعة من العمالة تقوم بنقل لحوم من شاحنة تحمل شعار إحدى شركات اللحوم الوطنية إلى أحد المطابخ بحي الشرائع في مكة المكرمة.
وأوضحت الأمانة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: إنه على الفور تم وقوف المختصين من بلدية الشرائع الفرعية، بحضور رئيس البلدية، والذي اتضح وجود اتفاقية موقعة بين صاحب المطبخ وإحدى المؤسسات الخيرية مضمونها القيام بتقطيع لحوم نسك الحجاج إلى أجزاء صغيرة وإعادتها إلى شاحنة اللحوم، لغرض توفيرها للإعاشة، مؤكدة إيقاع الغرامات البلدية بحق المطبخ المذكور وفقًا للأنظمة والتعليمات، لكون هذا النشاط مخالفًا للمصرح به.
وأكدت أمانة العاصمة المقدسة حرصها على سلامة تداول الأغذية، مشددة على ضرورة تطبيق جميع المنشآت التجارية الأنشطة المصرحة لها، محذرة المخالفين من تطبيق العقوبات بحقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة العاصمة المقدسة تكشف ملابسات مقطع نقل لحوم الأضاحي لأحد المطابخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.