2019-08-18

مصر رداً على هجوم الشيبة: ندعم أي إجراءات للحفاظ على أمن واستقرار المملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أدانت مصر بأشد العبارات هجوم ميليشيات الحوثي في اليمن على حقل الشيبة البترولي جنوب شرق المملكة العربية السعودية بواسطة طائرات مُسيَّرة أمس السبت.

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وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيانٍ لها، على تضامن مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات النيل منها.

وحذر البيان من استهداف المنشآت الحيوية في السعودية بما في ذلك المساس بسلامة البنية التحتية للطاقة.