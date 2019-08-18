الان تتابع “شؤون المسجد النبوي”: 8 آلاف كرسي لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 1:22 م, 18 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 للتخفيف على ضيوف الرحمن من الرجال والنساء المدينة المنورة - وكالات - الخليج 365 قالت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إنها خصصت ثمانية آلاف كرسي لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في موسم الحج هذا العام.

يأتي ذلك ضمن الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوكالة لضيوف الرحمن قاصدي المسجد النبوي في قسمي الرجال والنساء.

وشملت الخدمات المخصصة لفئات المعاقين وكبار السن ترجمة الخطب والدروس الشرعية بلغة الإشارة للصمّ وذوي الهمم، وتنظيم زيارتهم للروضة الشريفة، وتأمين جميع الاحتياجات اللازمة لهم ليؤدوا العبادات براحة ويسر.

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