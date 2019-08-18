محمد بن مسعود - الدمام - من محافظات مأرب والساحل الغربي والجوف بمناسبة عيد الأضحى نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رحلات ترفيهية لـ420 يتيماً من محافظات مأرب والساحل الغربي والجوف بمناسبة عيد الأضحى، ضمن مشروع "لست وحدك" لرعاية أسر الأيتام في اليمن. ويأتي ذلك في إطار برامج الخدمة الاجتماعية المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق. 18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440 02:14 PM من محافظات مأرب والساحل الغربي والجوف بمناسبة عيد الأضحى Advertisements "إغاثي الملك سلمان" ينظم رحلات ترفيهية لـ420 طفلاً يتيماً في اليمن "إغاثي الملك سلمان" ينظم رحلات ترفيهية لـ420 طفلاً يتيماً في اليمن نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رحلات ترفيهية لـ420 يتيماً من محافظات مأرب والساحل الغربي والجوف بمناسبة عيد الأضحى، ضمن مشروع "لست وحدك" لرعاية أسر الأيتام في اليمن. ويأتي ذلك في إطار برامج الخدمة الاجتماعية المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق. الكلمات المفتاحية ، "إغاثي الملك سلمان" ينظم رحلات ترفيهية لـ420 طفلاً يتيماً في اليمن ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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