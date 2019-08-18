، كشفها إعلان للجريدة الرسمية.. "أردوغان" يبيع أصول الدولة لسد العجز ،

محمد بن مسعود - الدمام - الرئيس التركي طرح عدداً من الأراضي ذات القيمة المرتفعة للغاية للبيع

نشرت الجريدة الرسمية التركية قرار رئيس الجمهورية بطرح عدد من الأراضي التابعة لخزانة الدولة ذات القيمة المرتفعة للغاية للبيع.

ووفق ما نشرته اليوم صحيفة "زمان" التركية فبحسب القرارات المتعلقة بإدارة الخصخصة، فقد تم إضافة المحطات الهيدروليكية في بلدة ديفريغي التابعة لمدينة سيواس، والعقارات التابعة لها إلى قائمة الخصخصة المقرر بيعها في الفترة المقبلة.

والقرار نص على أن يتم خصخصة المحطات من خلال نظام حق الإدارة والتشغيل، بالإضافة إلى نقل حق الاستخدام للعقارات التابعة للمحطات، على أن تتم عملية الخصخصة بشكل كامل في نهاية عام 2021.

ومن بين القائمة التي سيتم تخصيصها أيضًا قطعة أرض بمساحة 39 ألفاً و862 متراً مربعا في بلدة علي آغا التابعة لمدينة إزمير، تابعة لشركة إنتاج الكهرباء.

والقائمة ضمت أيضًا 29 من غير المنقولات سواء كانت أراضي أو عقارات، في مدن مختلفة كان أبرزها إسطنبول وإزمير وآيدن ومرسين وموغلا وبودروم.