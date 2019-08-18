محمد بن مسعود - الدمام - تخصّصات عدة والتقديم إلكتروني ابتداءً من الأربعاء أعلنت وزارة #الصحة توافر (٦٠٠) وظيفة (رجال ونساء) لتخصّصات: أخصائي صحة عامة (جميع المسارات)، وأخصائي تثقيف صحي، وأخصائي وبائيات. وقالت الوزارة، اليوم الأحد: مَن يرغب التقدم على تلك الوظائف، فعليه التسجيل عبر موقع الوزارة ابتداءً من يوم الأربعاء ٢٠١٩/٨/٢١م، لمدة ٩ أيام عبر الرابط التالي: https://erp.moh.gov.sa 18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440 01:48 PM تخصّصات عدة والتقديم إلكتروني ابتداءً من الأربعاء Advertisements #الصحة تعلن توافر ٦٠٠ وظيفة للرجال والنساء #الصحة تعلن توافر ٦٠٠ وظيفة للرجال والنساء أعلنت وزارة #الصحة توافر (٦٠٠) وظيفة (رجال ونساء) لتخصّصات: أخصائي صحة عامة (جميع المسارات)، وأخصائي تثقيف صحي، وأخصائي وبائيات. وقالت الوزارة، اليوم الأحد: مَن يرغب التقدم على تلك الوظائف، فعليه التسجيل عبر موقع الوزارة ابتداءً من يوم الأربعاء ٢٠١٩/٨/٢١م، لمدة ٩ أيام عبر الرابط التالي: https://erp.moh.gov.sa الكلمات المفتاحية ، #الصحة تعلن توافر ٦٠٠ وظيفة للرجال والنساء ،

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