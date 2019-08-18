قطرة يعلق على فيديو مشهور تواصل ألقى الشاي داخل وايت المياه!

علق البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه في السعودية (قطرة) على مقطع فيديو متداول لمشهور على مواقع التواصل الاجتماعي يلعب بالمياه وآلاف اللترات داخل الوايت؛ ما جعل البعض يتساءل بشأن نظافة المياه التي يشربها بعض المواطنين والمقيمين.

وقال برنامج “قطرة”: إن الفيديو المتداول به سلوك غير مسؤول في ظل حاجتنا الماسة للمحافظة على المياه، مقدرًا ردود أفعال المجتمع لاستنكار مثل تلك التصرفات المُهدرة للمياه، متابعًا أنه لذا يسعى البرنامج إلى غرس مفهوم الترشيد بين الجميع.