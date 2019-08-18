الكشف عن عقوبة الموظف الذي يتغيب بأول يوم عمل بعد إجازة العيد

أجاب القاضي السابق في المحكمة الإدارية بديوان المظالم المحامي والمستشار القانوني الدكتور فيصل العصيمي على السؤال الأكثر تداولاً بين كثير من الموظفين والموظفات وهو ماذا يترتب على غياب الموظف في أول يوم دوام بعد إجازة العيد؟.

وأشار “العصيمي” إلى أنه بغياب الموظف عن أول يوم عمل بعد إجازة العيد مباشرة يُحسم يومين من راتبة ويستمر ذلك حتى يصل لليوم السادس عشر وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٧٤٧ وتاريخ ١٣٩١/٩/١٢هـ .

وأضاف أنه يجب مراعاة الضوابط الآتية، وهي أن يكون الغياب متصلاً بنهاية عطلة العيد، أن يكون غياب الموظف دون عذر، ولا يجوز للإدارة احتساب غياب اليوم بيومين في السجلات.

واختتم: عند حصر الغياب بدون عذر، يكتفى فقط بالحسم المادي المضاعف من الراتب.